Пиломатериалы в Москве и московской области

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Наша компания на рынке
Москвы и Мо уже более 5 лет
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Пиломатериалы по ГОСТ-у, без накруток на "особенный" сорт или лес, без пересорта
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Сосна/Ель

Лиственница

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О компании "Лесопт Экспорт"

Строительство дома или любого другого объекта не может обойтись без покупки пиломатериалов высокого качества. Компания «Лесопт Экспорт» предоставляет широкий ассортимент пиломатериалов из Сосны и ели, лиственницы, дуба, ангарской сосны, абаша и других видов древесины.Мы реализуем только качественное сырье, не накручиваем стоимость на “особые” виды леса и не придумываем новые сорта, главное правило нашей компании: высокое качество и справедливая цена.«Лесопт Экспорт» занимается оптовым и розничными продажами, а так же экспортом пиломатериалов. Нашими клиентами являются множество строительных и торговых фирм. Мы всегда поможем Вам выбрать необходимые пиломатериалы, а качественные материалы по честным ценам позволят построить долгосрочное партнерство. На нашем складе в Московской области всегда есть в наличии фанера, доски, брус, блок-хаус, имитация бруса, планкен, вагонка, половая доска, поганажные изделия и многое другое.

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phone+7 926 598-64-54

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Пиломатериалы в Москве и Мо

Московская область
г. Химки , ул. Заводская 2

phone+7 926 598-64-54

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