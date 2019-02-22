Строительство дома или любого другого объекта не может обойтись без покупки пиломатериалов высокого качества. Компания «Лесопт Экспорт» предоставляет широкий ассортимент пиломатериалов из Сосны и ели, лиственницы, дуба, ангарской сосны, абаша и других видов древесины.Мы реализуем только качественное сырье, не накручиваем стоимость на “особые” виды леса и не придумываем новые сорта, главное правило нашей компании: высокое качество и справедливая цена.«Лесопт Экспорт» занимается оптовым и розничными продажами, а так же экспортом пиломатериалов. Нашими клиентами являются множество строительных и торговых фирм. Мы всегда поможем Вам выбрать необходимые пиломатериалы, а качественные материалы по честным ценам позволят построить долгосрочное партнерство. На нашем складе в Московской области всегда есть в наличии фанера, доски, брус, блок-хаус, имитация бруса, планкен, вагонка, половая доска, поганажные изделия и многое другое.